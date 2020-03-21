Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825’e yükseldi

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 12 bini geçti, 88 bin kişi ise sağlığına kavuştu. Koronavirüs salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerden İtalya 'da ölü sayısına bir gün içinde 793 kişi daha eklendi. Ülkede toplam can kaybı ise 4 bin 825'e çıktı.

24 SAATTE 793 KİŞİ ÖLDÜ

Virüsün ana vatanı olan Çin'den bile fazla sayıdı kişnin hayatını kaybettiği ülkede sadece son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ayrıca sadece bugün yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı 6 bin 500 olarak duyuruldu. İtalya'da ilk günden beri toplam vaka sayısı ise 53 bin 500 oldu.

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