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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi

Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 69 bin 176'ya yükseldi.

24.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:01

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının çok etkilediği ülke olan İtalya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176'ya çıktığını duyurdu.

Borrelli, dün 7 bin 432 olan iyileşenlerin sayısının bugün 894'lük artışla 8 bin 326'ya ulaştığını ifade etti. Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 743 kişi daha artarak, toplam 6 bin 820'ye yükseldiğini belirtti.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜM SAYISI OLDU

Borrelli'nin bugün açıkladığı ölü sayısı, cumartesi günü kaydedilen 793 ölümün ardından bir günde kaydedilen en yüksek ikinci ölüm sayısı oldu.

ABD, HOLLANDA VE İSPANYA'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Öte yandan; koronavirüs salgını ile mücadele eden ABD, Hollanda ve İspanya'da da ölü sayısı yükseldi. ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 kişi artarak 593'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı ise son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e çıktı.

Hollanda'da da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 811 artışla 5 bin 560'a çıktı.

İspanya'da ise ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 18 bin 250 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 407 bin 633'e yükseldi.

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820’ye yükseldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi

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