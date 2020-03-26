Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

Ülkede, 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo günlük verileri açıkladı.

Miozzo, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.

Dün, 9 bin 362 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 999'luk artışla, 10 bin 361'e ulaştığı bilgisini paylaşan Miozzo, ölü sayısının son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.Kısmi düşüş durduÜlke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya'da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.

BORELLİ'NİN KOVİD-19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Borelli'nin Kovid-19 testi negatif çıktıDiğer yandan dün rahatsızlanan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Roma'da yeni vaka sayısında düne göre düşüş gözlenirken; başkentin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Nerola kasabasında 72 kişide Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ardından Lazio Bölgesel Yönetimi, kasabayı "kırmızı bölge" ilan ederek giriş çıkışlara kapattı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Öte yandan, koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 500 bini aştı. Salgını nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.