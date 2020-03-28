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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 889 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 10 bin 23 oldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 92 bin 472.

28.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:18

Çin'i geçerek koronavirüsten en çok etkilenen ülke konumunda gelen İtalya'da son 24 saatte 889 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınını duduramayan İtalya'da ölümler hızla artıyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Ülkede son 24 saatte 889 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aşarak 10 bin 23 oldu. Ülkede vaka sayısı ise 92 bin 472.

VAKALARIN ORTALAMA YAŞI 62

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.

ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu. Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.

Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor.

"HİPERTANSİYON, DİYABET, KALP YETMEZLİĞİ"

Verilerde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı.

Buna göre, 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.

Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti.

ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Kovid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi.

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Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Etiketler: Dünya, Güncel

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

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