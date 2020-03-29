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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

29.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:19

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 32 binin üzerinden insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülke olan İtalya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

KORONAVİRÜS BULAŞANLARIN TOPLAM SAYISI 98 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a çıktı.

Ülkede 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.

Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti.

Ölü sayısının son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldiğini belirten Borrelli, salgınla mücadele için İtalya'ya 30 sağlık çalışanı gönderen Arnavutluk'a da teşekkür etti.

İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu. Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.

102 YAŞINDAKİ LİNA NİNE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Öte yandan, Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona, Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Cenova'nın içinde bulunduğu Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lina Nine olarak anılan Grondona'yı aradığını, Grondona'nın kendisine hastanedeki başarılı tedaviden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Lina Nine'nin umudun sembolü haline geldiğini vurgulayan Toti, Grondona için "Tarihimizin güzel bir sayfasısın." ifadesini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 700 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini aştı. İspanya'da sadece bir günde 838 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 6 bin 528'e, vaka sayısı ise 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de de bilanço ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

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Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779’a yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi

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