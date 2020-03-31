Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 40 bine yakın insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 800 bini aştı. Koronavirüsün en yaygın olduğu ülke olan İtalya 'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

VAKA SAYISI 78 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İtalya'da koronavirüs vaka sayısının 77 bin 635'e ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792'ye çıktığını bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Borrelli, dün 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığını kaydetti. Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 837 kişi artarak, 12 bin 428'e yükseldiğini açıkladı.

Sivil Savunmanın verilerine göre, yeni eklenen vaka sayısı bugün 2 bin 107 olurken, dün bu sayı 1648 idi. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 506 bin 968 kişiye test yapıldı.

Bu arada, ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da dün 347 yeni vaka kaydettiklerini, bugün bu sayının 235'e gerilediğini belirterek, yayılmanın frenlendiğini söyledi.

Gallera, dün 458 olan kayıp sayılarının bugün 381'e gerilediğini ifade etti.

66 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Basında yer alan haberlerde, Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 3'ünün daha virüse yenik düştüğü bildirildi. Salgının başından bu yana toplamda 66 doktor hayatını kaybetti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. Hollanda'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 1039'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 12 bin 595'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 kişi artarak 8 bin 189'a, vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417'ye yükseldi.