Son Dakika: İtalya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya 'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüs nedeniyle haatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi.

AVRUPA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR