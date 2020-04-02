Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

02.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

AVRUPA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Avrupa ülkelerinde de yeni tip koronavirüss algını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 569 artarak 2 bin 921'e yükseldi.

İspanya'da, Kovid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.

Hollanda'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 166 artarak 1339'a çıktı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915’e yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

İlgili Haberler

Son Dakika: İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921’e ulaştıSon Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
İngiltere’de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildiİngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyorİngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiltere’deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdiİngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldımKoronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştıSon Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi Haberler
Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi
Beyaz Saray’ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı Haberler
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı
Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın Haberler
Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın Haberler
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi Haberler
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Korona ABD’de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı Haberler
Korona ABD'de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı

Son Dakika Dünya Haberleri

19:46: Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi - Haberler 19:45: Koronavirüs salgınında can kaybı 356'ya yükseldi - Haberler 19:45: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden korona virüs dolandırıcılığı uyarısı - Haberler 19:45: AK Parti Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanları görevlerini devretti - Haberler 19:45: "Evde kal"dı bağış yapmaktan geri kalmadı - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?