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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da ölü sayısı giderek artıyor. Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

15.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:36

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Avrupa 'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya 'da bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İtalya'da, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19'dan son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 21 bin 645'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 165 bin 155'e yükseldiği açıklandı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 38 BİNİ AŞTI

Ülkede iyileşenlerin sayısının 38 bin 92'ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 3 bin 79 olarak açıklandı.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da alınan karantina önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

ABD BİR GÜNDE 2 BİN 410 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e çıktı.

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645’e yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Wuhan, Güncel

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