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Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da günlük ölüm rakamları düşmeye devam ediyor. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede dün salgın nedeniyle 681 kişi hayatını kaybetmişti.

05.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:24

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en yaygın olduğu ülkelerden olan İtalya 'da günlük ölüm rakamları düşmeye devam ediyor. İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede dün salgın nedeniyle 681 kişi hayatını kaybetmişti.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 621 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu. İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI AZALIYOR

İspanya'da ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlerdeki artış oranı azalıyor. Ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu.

ABD'DE BİR GÜNDE BİN 105 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 105 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7 bin 163'e yükseldi. son 24 saatte yaşanan bu ölümler tüm dünyada salgın kaynaklı en fazla kayıp olarak tarihe geçti. ABD'de vaka sayısı ise 300 bine yaklaşmış durumda.

Son Dakika: İtalya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Etiketler: İtalya, Güncel

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İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi

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