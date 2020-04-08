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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi

Son dakika: Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi

08.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:18

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya için büyük tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa 'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İtalya 'da günlük ölüm sayılarındaki düşüş devam ediyor. Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

KOVİD-19 BULAŞANLARIN SAYISI 139 BİN 422'YE YÜKSELDİ

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422'ye yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491'e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.

ÖLÜ SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669'a ulaştığını açıkladı. Borreli'nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya'da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.

Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi. Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.

İNGİLTERE'DE DE ÖLÜM VE VAKA SAYILARI ARTIYOR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669’a yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Güncel

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