Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa 'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İtalya 'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

KOVİD-19 BULAŞANLARIN SAYISI 135 BİNİ AŞTI

Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 22 bin 837 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1555'lik artışla 24 bin 392'ye çıktığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 604 kişi daha artarak 17 bin 127'ye yükseldiğini açıkladı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirten Borrelli, bugün itibarıyla 3 bin 792 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Sivil Savunma'nın açıkladığı verilerde, günlük yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş dikkati çekti. Borrelli, bugün 880 yeni vaka kaydedildiğini, bunun 10 Mart'tan bu yana ilk kez bu kadar düşük geldiğini ifade etti.

Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden Prof. Gianni Rezza da "Bir süredir plato çizen yeni vaka sayısındaki grafik, nihayet bugünkü verilerle düşüşe geçmiş görünüyor." dedi.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 755 bin 445 kişiye test yapıldı.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde ise dün 297 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 282'ye geriledi.

"UZUN BİR GEÇİŞ DÖNEMİNİN BAŞINDAYIZ"

Öte yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Paskalya Yortusu boyunca mevcut kurallara uyulması çağrısında bulunarak, bu sürede hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

Ölü sayılarının bir süre daha yüksek seyredeceğini belirten Arcuri, "Uzun bir geçiş döneminin başındayız. Şimdiye kadar yapılan fedakarlıkları işe yaramaz hale getirmek affedilemez bir durum olur." dedi.

Bu arada, ülkede Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasındaki kayıp da artmaya devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hayatını kaybeden doktor sayısının bugün 5 artışla 94'e yükseldiği, hemşire sayısının da 26'ya çıktığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İngiltere'de de Kovid-19 bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a, vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı.