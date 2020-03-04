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Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Son dakika: Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülke İtalya'da virüsün yayılmasının engellenmesi için yeni bir karar alındı. Ülkede, üniversiteler ve okullar mart ayının ortasına kadar tatil edildi.

04.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:31

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 'da 'yı ciddi oranda etkiliyor. Ülkede salgını önlemek için tüm üniversite ve okullar mart ayı ortasına kadar tatil edildi.

Dünya, koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Bugüne kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 502 kişinin de hastalığa yakalandığı İtalya'da yeni kararlar alındı.

TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

İtalyan Hükümeti, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri artırdı. Buna göre ülkede ilk, orta dereceli okullar ve üniversiteler mart ayının ortasına kadar kapatma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa'da koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü, hızla yayıldığı ve en çok ölüme yol açtığı İtalya'da son iki haftadır yaşanan acil durum devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 502, ölü sayısı ise 79'a çıktı.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında 22 Şubat'ta olağanüstü toplanan hükümet tarafından çıkarılan kararname ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Lombardiya ve Veneto'daki 11 belde karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı ve yakın tarihte buralara gidip gelenlere 14 gün boyunca karantinada kalma zorunluluğu getirildi.

Lombardiya ve Veneto'da okulların eğitim faaliyetleri ve gezileri durdurulurken, özel şirketler de çalışanlarından evden çalışmalarını istedi. Ayrıca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında dört karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Avrupa, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
DERİN GÖLGE:işte buna allahın sopası derler
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ADINIZI YAZIN:BİR İŞÇİ BUNU BEĞENDİ:)))))))))
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BEYİN BEDAVA:darısı diğerlerinin başına :)
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KOCAELİ Lİ:şimdi bu haberi okuyan bizim Öğrenciler (Okul Öğrencileri) napar eder sırf okullar 1 ay tatil edilsin diye o virüsü bulup getiriler. :)))
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4.03.2020 17:44:57