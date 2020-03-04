Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa 'da İtalya 'yı ciddi oranda etkiliyor. Ülkede salgını önlemek için tüm üniversite ve okullar mart ayı ortasına kadar tatil edildi.

Dünya, koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Bugüne kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 502 kişinin de hastalığa yakalandığı İtalya'da yeni kararlar alındı.

TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

İtalyan Hükümeti, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri artırdı. Buna göre ülkede ilk, orta dereceli okullar ve üniversiteler mart ayının ortasına kadar kapatma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa'da koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü, hızla yayıldığı ve en çok ölüme yol açtığı İtalya'da son iki haftadır yaşanan acil durum devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 502, ölü sayısı ise 79'a çıktı.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında 22 Şubat'ta olağanüstü toplanan hükümet tarafından çıkarılan kararname ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Lombardiya ve Veneto'daki 11 belde karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı ve yakın tarihte buralara gidip gelenlere 14 gün boyunca karantinada kalma zorunluluğu getirildi.

Lombardiya ve Veneto'da okulların eğitim faaliyetleri ve gezileri durdurulurken, özel şirketler de çalışanlarından evden çalışmalarını istedi. Ayrıca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında dört karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.