Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.
Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603'e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi. Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809'a yükseldiğini kaydetti.
Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335'e ulaştığını duyurdu.
BUGÜNKÜ ÖLÜ SAYISI "BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SAYI" OLDU
Borrelli'nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat'tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.
Borelli, vatandaşlara "sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları" tavsiyesinde bulundu.
İSPANYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İtalya'nın ardından Avrupa'da koronavirüs salgının en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da, ölü sayısı 288'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.
ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Öte yandan, Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, ülkedeki vaka sayısı ise 5 bin 54'e çıktı.