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Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

22.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 14 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği ülke olan İtalya'da ölü sayısı 5476'ya yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 651 kişi artarak 5476'ya yükseldiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 78.5 OLARAK AÇIKLANDI

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

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Öte yandan, Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496'ya ulaştığı bildirildi.

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Son Dakika: İtalya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476’ya yükseldi

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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Dünya, Güncel

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