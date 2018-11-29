Son Dakika! İtalya'nın Fiuggi Kentinde Akli Dengesi Bozuk Olan Saldırgan, 20 Öğrenciyi Rehin Aldı

İtalya'nın Fiuggi komününde 28 yaşındaki bir saldırganın 20 öğrenciyi rehin aldığı bildirildi. Akıl sağlığıyla ilgili sorunları olan saldırgan, polis operasyonunda yakalanıp psikiyatri hastanesine gönderildi.

SALDIRGANIN AKIL SAĞLIĞINDA SORUNLAR VAR

Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi. 28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu bilgisine ulaşıldı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen tıp ekibi tarafından sakinleştirici verilen saldırgan, hemen Frosinone psikiyatri hastanesine kaldırıldı. Kısa süren rehin alma vakasında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

BU AY Kİ İKİNCİ REHİNE KRİZİ

Bu ayın başlarında İtalya'nın kuzeyindeki Pieve Modolena kentinde bir erkek postanede 12 kişiyi rehin almış, saha sonra rehineleri bırakıp teslim olmuştu.