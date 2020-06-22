Son Dakika: İtfaiye ekipleri otobüsün motor kısmına sıkışan kedi için seferber oldu

Son dakika habere göre Bahçelievler'de bir halk otobüsünün motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Son Dakika: İtfaiye ekipleri otobüsün motor kısmına sıkışan kedi için seferber oldu
22.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:33
Bahçelievler'de bir halk otobüsünün motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Bahçelievler'de park halinde bulunan bir halk otobüsünün motor kısmında kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otobüsün yanına gelen ekipler, önce kedinin tam olarak yerini tespit etti. Ekipler daha sonra çeşitli kurtarma aletleri kullanarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, tekrar doğaya bırakıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, İtfaiye, Güncel, Haber

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