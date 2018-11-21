Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: CHP ile İttifak Konusunda Yol Haritasını Belirledik

CHP- İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik teknik toplantılar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMELER TAMAMLANACAK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İsim gibi konulara girmedik. Hiç isim konuşmadık. İl ve ilçe sayısı verecek durumda değiliz. En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak" dedi.

İKİ PARTİDEN İLK KEZ İTTİFAK İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklama iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmenin ardından geldi. CHP ile İYİ Parti yerel seçim için vekil düzeyinde görüşme yapıyordu. Ancak taraflardan bugüne kadar bir açıklama gelmemişti.

Yerel seçimler 31 Mart 2019'da düzenlenecek.