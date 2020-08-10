Son dakika! İZMİR BBSK, Neriman Sevgilican'ı kadrosuna kattı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kariyerinde beş kupa bulunan usta pivot Neriman Sevgilican ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, kariyerinde bir Türkiye Ligi, bir Süper Kupa ve üç Türkiye Kupası bulunan hentbolcu Neriman Sevgilican ile sözleşme imzaladı. Kadınlar Hentbol Ligi'nde güçlü ve genç bir kadroyla girmeye hazırlanan İzmir ekibi, daha önce Polatlı Belediye, Üsküdar Belediye ve Giresun Görele formalarını da giyen tecrübeli pivot ile bir yıllık anlaşma yaptı. İmza törenine Sportif Direktör Saffet Türksoyuer ile Branş Sorumlusu Burçin Demirci de katılırken, tecrübeli oyuncu "İlk kez bir İzmir kulübünde forma giyeceğim. İnşallah kariyerimdeki altıncı kupayı burada alırım. Hem ligde hem de Avrupa'da zorlu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor" dedi. - İZMİR