Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler

Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı

Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte 65 yaş üstüne avantajlı toplu taşıma hakkının askıya alındığını açıkladı.

21.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de 65 yaş üstüne toplu taşıma da tanınan hakları askıya aldı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen grup olan yaşlılar için belediyeler üst üste önlemler alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu yönde bir adım attı.

"ASKIYA ALINMIŞTIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüyle ilgili olarak yaşadığımız olağanüstü süreç farklı zorunlulukları gündemimize getirmektedir. Özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın birinci derecede riskli grup olmasından kaynaklı olarak, bu yurttaşlarımızı koruma tedbiri oluşturmak için yeni bir karar aldık. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. Zorunluluktan serbest ulaşım kartlarını askıya aldığımız 65 yaş üstü büyüklerimizin yanındayız!Acil ihtiyaçları ve yardım talepleri için belediyemizi 0232 293 11 00 nolu telefondan 24 saat arayabilirler. İlçe belediyelerimiz de zorunlu ihtiyaçları için yardım ve desteğe hazırlar!"

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs salgınından hayatını kaybeden 9 kişi de yaşlı grubundan. Bu duruma karşı bakanlıklar ve belediyeler yaşlıları korumak için onların evlerinde kalmalarına yönelik adımlar atıyor. Bunun son örnekleri de toplu taşımada kullandıkları ücretsiz kartların askıya alınması ve sokağa çıkma yasağı oldu.

Son Dakika: İzmir’de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı

Haberin Videosu :

İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Etiketler : Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildiSon Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Haberler Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı - Haberler 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading