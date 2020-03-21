Son Dakika: İzmir’de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de 65 yaş üstüne toplu taşıma da tanınan hakları askıya aldı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen grup olan yaşlılar için belediyeler üst üste önlemler alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu yönde bir adım attı.

"ASKIYA ALINMIŞTIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüyle ilgili olarak yaşadığımız olağanüstü süreç farklı zorunlulukları gündemimize getirmektedir. Özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın birinci derecede riskli grup olmasından kaynaklı olarak, bu yurttaşlarımızı koruma tedbiri oluşturmak için yeni bir karar aldık. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. Zorunluluktan serbest ulaşım kartlarını askıya aldığımız 65 yaş üstü büyüklerimizin yanındayız!Acil ihtiyaçları ve yardım talepleri için belediyemizi 0232 293 11 00 nolu telefondan 24 saat arayabilirler. İlçe belediyelerimiz de zorunlu ihtiyaçları için yardım ve desteğe hazırlar!"