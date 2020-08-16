Son Dakika: İzmir’de zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan ve yakındaki zeytinlik alana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Bayındır'ın Hacı İbrahim Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında, Kanlıdere mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 3 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.