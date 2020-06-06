Son Dakika: İzmir'deki metro inşaatına vatandaş tepkisi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'deki metro inşaatına vatandaş tepkisiİZMİR'de yürütülen metro hattı çalışmasında evlerinin zarar gördüğünü öne süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

06.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:23
İzmir'deki metro inşaatına vatandaş tepkisi
İZMİR'de yürütülen metro hattı çalışmasında evlerinin zarar gördüğünü öne süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay- Narlıdere Metro Hattı'nın yüklenici firması, iddiaya göre, gerekli önlemleri almayınca, metro tüneli kazı çalışmalarının yapıldığı Yenikale Mahallesi'ndeki bazı binaların zeminleri ile dış cephelerinde derin çatlaklar oluştu. Bazı evlerin odalarındaki duvarları da çatladı.
Evinin duvarları çatlayan Fatma Şimşek (70), "Evimin içerisi de çatlak, dışarısı da. Şikayetçiyim. Ne yapmam gerektiği konusunda bilgim de yok. Evimin tekrar eski haline gelmesini istiyorum. Kiraya çıksam kira verecek param yok. Evimin böyle olması beni çok üzüyor. Ben bu çatlakları nasıl yaptıracağım?" dedi. Metin Çetin (63) de "Binaların çatlaması metrodan dolayı. Durduk yere çatlamaz ki bina. Ev sahipleri olarak rahatsız oluyoruz" diye konuştu.
BAZI EVLER BOŞALTILDI
İlker Sokak'ta da vatandaşlar, yine metro inşası nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü kaydetti. Yenikale Mahallesi'ndeki Zafer ve Yıldıran Sokak'taki 11 ev ise belediye ekiplerince 2 aylık sürede tahliye edildi. Tahliye kararı verilen evlerde oturan bazı vatandaşlar başka semtlere taşınırken, kira yardımını yeterli bulmayanlar evlerinde oturmaya devam etti.
Tahliye kararı gelmesine rağmen evinden çıkmayan Ahmet Aydın (70), "Oturduğumuz bina, yan binadan çıkan çatlaklar yüzünden ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yapan bir tanıdığımız var. Eve geldi baktı. Binaların çatlamasının sebebinin belediyenin suçu olduğunu söyledi. Eğer belediye bu binaların arasına birer metre ara verseydi, binalarda çatlaklar olmazdı. Bizim için de tahliye kararı çıktı. 'Bir sene sonra evinize yerleşeceksiniz' dediler, ama biz evimizden çıkamadık" diye konuştu.
METRO HATTI HAKKINDA
İzmir Metro Hattı'nın 4'üncü aşamada Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar uzatılması için 2 yıl önce açılan F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arasındaki metro hattı yapım ihalesini, 1 milyar 27 milyon lira teklif veren firma kazandı. Aynı yıl Narlıdere Metrosu'nun temellerini atan firma, toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan ve Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar uzanan hat üzerindeki bazı sokaklara şantiye sahaları yaptı. Şantiyelerden biri de Yenikale Mahallesi'ne kuruldu.
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Son Dakika: İzmir’deki metro inşaatına vatandaş tepkisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Narlıdere, İzmir, Güncel, Haber

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