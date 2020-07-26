DJ'lerden simülasyon odasında canlı performans

MÜZİK akışını kontrol eden, parça seçip, birbirleriyle uyumlayan DJ'liği yapmak isteyenler, İzmir'de kurulan simülasyon odası ile kendilerini gerçek DJ kabininde hissediyor. Belge sahibi olmak isteyen profesyoneller ve aday DJ'ler bir buçuk saatlik performansın ardından jüriden puan toplayarak sertifika almaya hak kazanıyor.

İzmir'de hayata geçirilen simülasyon uygulaması ile partilerde, düğün ve dans salonlarında müzik yayını yapan DJ'ler, profesyonelliklerini kanıtlıyor. DJ'lik eğitimini tamamlayıp iş arayan genç DJ adayları, jüri önünde sundukları performansın ardından sertifika sahibi olabilecek. İzmir'de 17 yaşından beri DJ'lik yapan ve bu işi yapmak isteyen gençlere eğitim veren Hıdır Akyüz (47) DJ simülasyon uygulaması ile dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Kursa gelen amatör DJ'lerin gerçeğe uygun olarak dizayn edilen bir odada performans göstermesini sağlayan Akyüz, ortağı DJ Ali Baran ile birlikte değerlendirme yaparak DJ adaylarına not veriyor. Profesyonel ve çok iyi bir DJ'in de kitlesi yoksa ve kendini duyuramıyorsa simülasyon odasına gelebildiğini belirten Akyüz, "Parça seçimlerine, efektleri nasıl kullandıklarına ve mixleri nasıl yaptığına bakıyoruz. Ona ilettiğimiz bazı isteklere çok hızlı cevap verip veremediğine bakıyoruz. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatayı çabuk düzeltebilmek. Profesyonel olduğunu kanıtlayan DJ arkadaşımıza sertifika notu veriyoruz. İki jüri olarak burada anında değerlendiriyoruz. 1,5 saatlik videoyu da kesintisiz olarak 3 profesyonel DJ'e gönderiyoruz. Onların da değerlendirmesinden sonra notları sertifikanın üzerinde görünüyor" dedi.

Sektörün giderek büyüdüğünü ve gelişim gösterdiğini anlatan Akyüz, bu uygulamaya nasıl başladıklarını şöyle anlattı:

"Bu işe 1990 yılında başladım. Tüm meslektaşlarımla çocukluk arkadaşı gibiyim. Bu sektörün içinde birlikte büyüdük. İyi olanların kendilerini duyurabilmeleri için bu uygulamayı başlattık. Kulüp sahiplerine de önemli bir faydamız dokunacak. İnternet sitemizde simülasyondan geçen arkadaşları videoları ile duyuruyoruz. Onlar da istedikleri tarzda DJ bulabiliyor. Biz bütün oteller, barlar ve tatil beldelerindeki işletmelere göndereceğiz. Her DJ'in tarzı farklı. Düğünden, tekno ve hiphop müziğine kadar çok farklı tarzlar var."

'PARALARINI ALAMAYAN DJ'LER VAR'

DJ Ali Baran da bu mesleğin eğitimli şekilde yapılmasının önünü açmak istediklerini ifade ederek gençlerin simülasyon odasında kendilerini test etme fırsatı bulduğunu kaydetti. DJ'lerin daha bilinçli şekilde mesleklerini icra edebileceğini söyleyen Baran şunları söyledi:

"Ülkemizde bizim işimizi yapan arkadaşların bir sendikaya ve odaya bağlı olma durumu yok. Daha çok yaz aylarında mevsimlik çalışan arkadaşlarımız var. Çalıştıkları yerlerden paralarını alamadıkları oluyor. Yurt dışında sertifikası olmayan arkadaşlar çalışamıyor. Bizim ülkemizde de bunun önünü açabiliriz. Hem işveren hem DJ açısından iki tarafı bağlayıcı şekilde anlaşma yapılabilir. Çalışanın hakları garanti altına alınırken işveren de çalıştırdığı kişinin yeteneklerini bilerek daha iyi bir sonuç alabilir."

EMOJİLERLE YORUM YAPIYORLAR

Simülasyon odasında 1,5 saat süren bir performans sunan Taner Kaya (20) ise bu işi profesyonel olarak yapmak istediğini ifade ederek, "Performans, benim için biraz gergindi. Kulüp ortamındaymışım gibi bir hisse kapıldım. Evde ya da kurstayken böyle gerilmiyorum. Buradaki ışıklar, karanlık ortam ve görüntüler sayesinde bir kulüpteymiş havası yaşayıp gerildim. Yönlendirmeler nedeniyle üzerimde baskı hissettim" dedi.

Müziği çok sevdiğini ve hayatını müzikle geçindirmek istediğini ifade eden Kaya, aldığı sertifika ile kulüplerde çalışmak istediğini belirtti. Performansı sırasında yaşadıklarını dile getiren Taner Kaya, şöyle konuştu:

"Ben odadayken içerden yaptıkları bir müdahale oldu. Çok güvendiğim bir parçayı çalıyordum. Hocalarım kullandıkları emojiyle bu parçanın doğru olmadığını bana belirtti. Ben de elimden geldiğince toparlamaya çalıştım. Başarılı oldum çünkü hemen içerden olumlu bir tepki geldi. Bu müdahalelerle performansıma kontrollü bir şekilde devam edebildim."