Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak veriyor.

Depremin merkez üssüne en yakın Japon yerleşimi, ülkenin kuzeyindeki Tsuruoka. Tsuruoka'nın depremin merkezine uzaklığı 22 kilometre.

TSUNAMİ UYARISI

Japon Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzey kıyıları için tsunami uyarısı verdi. Tsunami dalgalarının 1 metreyi bulabileceği belirtiliyor.

DAKİKALAR SONRA RUSYA

Rusya'nın güneybatısında ise 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü, Kursk kentine 12 kilometre mesafede.

İKİ BÜYÜK FAYIN KESİŞTİĞİ NOKTA

Japonya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Japonya'da bugüne kadar tarihin en büyük depremlerinden bazıları gerçekleşti. 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki sarsıntı ve peşinden ortaya çıkan tsunami, 15 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.