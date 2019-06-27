Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesi için talimat verdi

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya 'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bu okulların açılması için incelemeler yapılacağını ve Türkiye 'de de benzer bir adım atılacağını söyledi.

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi.

TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Japonya'nın en özgün üniversitelerinden Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin şahsıma fahri doktora unvanı takdim etmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle yakın ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Üniversite yönetimini, rektörü, senatosu hepsini ayrı ayrı kutluyorum tebrik ediyorum. G20 Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiğim Japonya ziyaretime böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz 2002'den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren üzüntü veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz.

SURİYE'DEKİ SAVAŞ

Ülkemiz güney komşusu Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşla, batısında düzensiz göçle doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Kriz kuşağının tam ortasında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumu ve hem de tarihi kültürel beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yer alan her türlü hadiseyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer aldık. Dört milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık. Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu.

TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTESİ

Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini şu anda büyükelçime de görevi veriyorum. Toplam 80 kadın üniversitesini incelemek üzere ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız. Sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın olduğunu bilmek Türkiye'de dostluğumuzun kararlılığını sürdürecektir.