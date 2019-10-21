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Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

21.10.2019 11:44

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor. Paket kapsamında düşük faiz ve vade avantajıyla kredi imkanı sunulacak.

DÜŞÜK FAİZ VE VADE AVANTAJIYLA KREDİ

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

DETAYLARI BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor

İşçi, Ekonomi, Güncel

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