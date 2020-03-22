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Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Genelgeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

22.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:18

Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İLAVE TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde korona virüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMİNDE KARAR MEKANİZMASI

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst düzey yönetici; bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı ; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği bildirildi.

İHTİYAÇ DUYULANLARIN ÇAĞRILDIKLARI ANDA GÖREVİNE DÖNMELERİ ZORUNLU?

Çalışanlar ise fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışan amirlerinin izin dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönme zorunluluğu oldukları hatırlatıldı.

DAHA ÖNCE İDARİ İZİNLİ SAYILANLARIN DURUMU

Genelgeyle, daha o¨nce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

YILLIK VEYA MAZERET İZNİ KULLANABİLECEK ÇALIŞANLARIN DURUMU

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

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Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel

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