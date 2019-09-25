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Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi.

25.09.2019 16:26

Marmara Denizi'nin 22,09 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi. Saat 16.07'de meydana gelen depremin boyutunu; Kandilli Rasathanesi 3.4, AFAD 3.3 olarak açıkladı.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, gece boyu yaşanan 26 artçı depremi akıllara getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre artçı depremlerin en büyüğü 3.1 olarak ölçülürken dün 11.00 sularında gerçekleşen 4.6'lık depremin ardından bu sabaha kadar tam 26 artçı deprem gerçekleşmişti.

Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

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