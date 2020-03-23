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Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

23.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:15

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19), Türkiye'nin altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı 'yı da vurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalıçarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır" duyurusu asıldı.

GÜNDE 6 SAAT AÇIK OLACAK

Öte yandan Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.

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Son Dakika: Kapalıçarşı’nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi

Haberin Videosu :

Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Türkiye, Wuhan, Ekonomi, Güncel

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