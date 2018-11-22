Kara Kuvvetleri, Hakkari'de 7 Askerimizin Şehit Olduğu Mühimmat Faciasıyla İlgili Rapor Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki mühimmat patlamayla ilgili raporu açıkladı. Kara Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, "Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yok açtı" ifadesine yer verildi.

TOPUN ARKASINDAKİ 'KAMA' OLARAK ADLANDIRILAN PARÇA OLAĞANDIŞI ŞEKİLDE KOPTU

Raporda, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir"" denildi.

BU TİP BİR KAZA İLK KEZ MEYDANA GELDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendiği belirtildi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.