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Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 30'u aktif görevde 47 asker için gözaltı kararı verildi. 38 şüpheli yakalandı.

06.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:50

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

47 ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

30'U AKTİF GÖREVDE, 38 ZANLI YAKALANDI

30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı

Güncel

Kaynak: AA


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