Avrupa’da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ’da 21 gün sonra vaka tespit edildi

Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da, 21 gün sonra yeniden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği açıklandı.

128 TESTTEN BİRİ POZİTİF ÇIKTI

Karadağ Sağlık Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 128 testten birinin pozitif çıktığı ifade edilerek, virüsün geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'ten gelen ve kendini karantinaya alan bir kişide saptandığı ifade edildi.

VAKA SAYISI 325'E YÜKSELDİ, 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enstitü, 24 Mayıs'ta ülkede aktif vaka kalmadığını ve salgının sıfırlandığını açıklamıştı. Karadağ'da vaka sayısı 325'e yükselirken, 9 kişi hayatını kaybetti.