Son dakika... Karamanlı 50 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı

Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşayan Karamanlı 75 yaşındaki Ramazan Türkben, girdiği beyin ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşinin ardından 24 saat bile geçmeden yaşadığı üzüntüye dayanamayarak kendisini de hayatını kaybetti.

Son dakika... Karamanlı 50 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı
27.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:29
İstanbul'da yaşayan Karamanlı 75 yaşındaki Ramazan Türkben, girdiği beyin ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşinin ardından 24 saat bile geçmeden yaşadığı üzüntüye dayanamayarak kendisini de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aslen Karamanlı olan ve İstanbul'da 50 yıllık eşi Ramazan Türkben ile birlikte yaşayan Ayşe Türkben, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hastanede tedavi altına alındı. Ayşe Türkben, bir süredir tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberinin ardından yaşadığı üzüntüye dayanamayan Ramazan Türkben de, eşinin ölümünün üzerinden 24 saat bile geçmeden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri çocukları tarafından toprağa verilmek üzere memleketleri Karaman'a getirildi. Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında sosyal mesafeye uyarak kılınan namazın ardından yaşlı çift, yan yana dualarla defnedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karamanlı, İstanbul, Güncel, Haber

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