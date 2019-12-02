Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında ihracat 16,2 milyar dolar oldu. Böylece 11 aylık dönemde ihracat yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86,8

Kasım ayında ithalat ise yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşti.

"4'ÜNCÜ EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI"

Kasım ayı ihracatının 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu ve bunun 11 ayda yakalanan 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Pekcan şunları kaydetti:

"İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."