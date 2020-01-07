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Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti

Son dakika: Kasım Süleymani suikastı sonrası intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti.

07.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin 3 Ocak günü öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanları ve ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) 'terör örgütü' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran, intikam alma yemini etmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Güncel


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