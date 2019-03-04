04 Mart 2019, 21:17
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Süper Ligin 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 3 puan sevinci yaşayamayan Kasımpaşa'da Mustafa Denizli şoku yaşandı.

İKİNCİ YARIDA TAKIMIN BAŞINDA SARP YİĞİT YER ALDI

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli devre arasında rahatsızlandı. Denizli, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 2. yarıda takımının başında sahaya çıkamayan Denizli'nin yerine yardımcı antrenör Sarp Yiğit görev yaptı.

"TANSİYONUM YÜKSEK ÇIKTI"

Tansiyon sorunu yaşadığını belirten Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Denizli, "Ufak bir sinirlenme oldu 2. golden sonra... Doktorumuz tansiyonuma bakmak istedi..Biraz yüksek çıktı, o kadar. Gayet iyiyim. Her maç oluyor ama doktoru bu sefer dinledim." dedi.

Trabzonspor, Mustafa Denizli, Denizli, Kasımpaşa, Spor


YORUMLAR (16)
MURAT: İyi hoca olabilirsin. Ama Ot ilacı gibisin gittiğin takım kuruyor.bence bu işi bırak statlarda bayrak sat.
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GS 1905: Cok gecmis olsun Reis
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ENDER: Hocam durun daha az kaldı. Sıra size geliyor. sizi milli takımda görücez inşallah.
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MEMLEKETİM: Elinize tespih alin oturun evinizde. Yas 70 is bitmis derler. Cakma Imparator, düzenbaz Senol Günes ve bunun gibiler cekin Türk futbolundan elinizi ayaginizi. Allah gözünüzü doyursun. Defolun gidin. Biktik sizleri görmekten isimlerinizi duymaktan. Birde basaridan bahsedenler yorumcular var. Ne basarisiymis?
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