Son Dakika: Kaymakam Dolaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Eymir Mahallesinde şehit Astsubay Birol Akın'ın babası Hasan Akın, yine Eymir Mahallesinde Şehit Ali Askar Yüce'nin babası Muharrem Yüce, Akören Mahallesinde şehit Polis Memuru Hüseyin Kayabaş babası İhsan Kayabaş ailelerine bayram ziyaretinde bulunan Kaymakam Gökhan Dolaş, şehit ailelerinden bir istekleri olup olmadığını da sordu.

Kaymakam Gökhan Dolaş, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, " Şehit ve gazi aileleri bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimize buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz ve her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır" dedi.

Ziyaretlere, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Şengül Uşen ve İlçe Kaymakam Yazı işler Müdürü Ali Ekber Alman da katıldı. - MALATYA