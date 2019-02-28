Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

FETÖ'NÜN ANA PARA KAYNAĞIYDI

Kaynak holding FETÖ'nün ana para kaynağıydı. Türkiye'deki tüm birimlerine el konulan Kaynak Holding'e kayyum atanmıştı. Kaynak Holding'in sahibi Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak gösterilen Mustafa Özcan'dı. FETÖ firarisi olan Bolulu Mustafa Özcan, evli ve dört çocuk babası.

BİR ÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

8 bin 53 çalışan bulunan Kaynak Holding çatısı altında pek çok şirket ve marka yer alıyor. Kaynak Holding dahilindeki 19 firma yayıncılık, perakende, dağıtım, basım, kağıt, medya ile sürdürmüş, bilişim, eğitim araçları, kırtasiye, eğitici oyuncak, okul kıyafetleri, turizm, kargo, lojistik, gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Sürat Kargo ve NT Mağazaları, Bereket ve İtina markaları bu holdinge aitti.