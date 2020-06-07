Son dakika! Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Son dakika güncel haberi... Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralıKAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

07.06.2020 01:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:04
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri- Sivas yolu Yavuz Selim Mahallesi kavşağında meydana geldi. Serdar B. (34) yönetimindeki 33 KD 477 plakalı otomobil, Osman T.'nin (38) kullandığı 38 YK 467 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobillerdeki Serdar B., Osman T. ve kardeşi Bülent T. otomobillerde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan 3 yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Son dakika! Kayseri’de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Sivas, Güncel, Haber

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