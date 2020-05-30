Son dakika! KAYSERİ-Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası

Son dakika güncel haberi... Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezasıKAYSERİ'de, markete otomobille giden Burhan Şen ve eşi Belma Şen'e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

30.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:27
Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası
KAYSERİ'de, markete otomobille giden Burhan Şen ve eşi Belma Şen'e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan Burhan Şen ile eşi Belma Şen, 38 AAK 965 plakalı otomobil ile markete gitmek için yola çıktı. Şen yönetimindeki otomobil, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Şen çifti, market alışverişi yapmak için dışarıya çıktıklarını söyledi. Polisler, evlerine en yakın markete araçsız gitmeleri gerektiğini belirterek çifte, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası uyguladı. Burhan Şen, Biz marketler açık diye geldik. Böyle bir şey olduğunu bilseydik gelmezdik. Eve erzak almak için çıktık dedi. Son dakika! KAYSERİ-Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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