Son Dakika! Kayserispor, Evinde Akhisar'ı Tek Golle Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Kayserispor'un Hikmet Karaman yönetiminde yükselişi sürüyor. Karaman yönetimindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen sarı kırmızılılar, sahasında Akhisarspor'u da 1-0'la geçmeyi başardı. 70. dakikada oyuna giren Asamoah Gyan, 75. dakikada bu sezonki ilk golünü attı ve Kayserispor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Kayserispor 18 puana yükselirken Akhisarspor 16 puanda kaldı.