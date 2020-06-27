Son Dakika: Kayserispor, Sivas'ta
Gelen son dakika haberlerine göre Hes Kablo Kayserispor yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için Sivas'a ulaştı.
27.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:08
Süper Ligin 29.haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor bugün saat 15.30'da karayolu ile Sivas'a hareket etti. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Sivas'a ulaşan Sarı-Kırmızılı kafile konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. 21 kişi ile Sivas'a giden Hes Kablo Kayserispor yarın rakibi karşısında puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Yarın Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA