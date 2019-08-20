Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atayarak HDP'li başkanları görevden aldı. Konuya ilişkin ilk kez açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye belediyeler üzerinden terörün merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"NE DEMOKRASİ, NE DEVLET, NE HUKUK KALIR"

"Bir meşru kanal açmaya çalışanlar suç işlemekteler. Hukukun demokrasinin en temel görevi milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar etmemektir. Bizim devlet olarak görevimiz budur. Bundan yoksun kalırsak ne demokrasi, ne devlet, ne hukuk kalır. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı.

"TERÖRE MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEYENLER YANILIR"

"Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır. Demokrasiyi istismar etmekteler."

NE OLMUŞTU?

Dün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanları görevden alınmıştı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atamıştı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirmişti.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirmişti.