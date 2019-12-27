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Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Son dakika: Kazakistan'da içinde 95 yolcu ve 5 personelin bulunduğu yolcu uçağı kalkış esnasında düştü, 9 kişi yaşamını yitirdi. Almatı kenti yakınlarında meydana gelen kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

27.12.2019 07:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:36 Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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