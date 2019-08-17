Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Nevşehir'de düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı hedef aldı. Atalay'ın toplu iş sözleşmesi masasında mikrofonun ucunu eliyle kapatarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'e söylediği "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözlerine tepki gösteren CHP lideri, "İşçinin alın terini saraya pazarlayanlara sendika denmez. Kendisini saraya teslim etmiş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk-İş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 13 Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmesinden anlaşma çıkmıştı. Atalay, mikrofonun ucunu eliyle kapatarak Zehra Zümrüt Selçuk'a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" demişti. Atalay'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ NEYDİ?

Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

HÜKÜMET NE VERDİ?

Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESEM BU RAKAMI VERMEZLERDİ"

İmzanın ardından salon çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı ile görüşmesem bu rakamı vermezlerdi, yüzde 8 olmazdı yani. 150 lirayı da yüzde 8'i de onunla konuştuk" yanıtını vermişti.

TÜRK-İŞ'E BAĞLI SENDİKADAN İSTİFA ÇAĞRISI

Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "AKP'ye bağlı bir kurumun şube müdürü gibi davranıyor" diyerek Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı istifaya davet etmişti.

ATALAY'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Eleştirilere maruz kalan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Perşembe günü "Ülkeyi satanlar, işçiyi satanlar, insanlara hakaret edenler, iftira atanlar... Esas alçak onlardır. Bugüne kadar ne ülkemi sattım, ne mazlumu sattım, ne işçiyi sattım. Allah şahidimdir. Bizim üzerimizden hiç kimse siyaset yapmasın" demişti.