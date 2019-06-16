Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Eyüp Kemerburgaz'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Big Boyz Festivalini düzenleyen Alice Organizasyon'dan yapılan açıklamada, "16 Haziran 2019 tarihinde festival alanındaki katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracındaki henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı bir kaza yaşanmıştır. Can kaybı yaşanmayan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza alanda bulunan sağlık görevlileri anında ilk müdahaleyi yapmışlardır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Kazanın ardından festival iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.