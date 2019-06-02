3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar

31 Mart Yerel Seçimlerinin iptali sonrası 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde Artvin Yusufeli ve Kırıkkale Keskin'de AK Parti, Denizli Honaz'da CHP ve Adıyaman Besni'de ise DSP adayı kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği 7 seçim bölgesi olan Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

YUSUFELİ'DE AK PARTİ ÖNDE

Oy verme işleminin tamamlandığı ilk yer olan Artvin Yusufeli'de 20 sandıktan 16'sı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 200'den fazla oy farkıyla yarışı önde götürüyor. Yusufeli'de aradaki farkın kapanmayacağı ve AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in kazandığı belirtiliyor.

KESKİN'DE SONUCA İTİRAZ EDEN AK PARTİ BELEDİYEYİ KAZANDI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 6 oy farkla kaybettiği seçime 9 kısıtlı seçmen gerekçesiyle itiraz eden AK Parti, yenilenen seçimden zaferle çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre ilçede yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ı geride bıraktı. MHP ise yenilenen seçimde 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan ve kısıtlı seçmen gerekçesiyle iptal edilen seçimde İYİ Parti Adayı Necati Alsancak 1806, AK Parti Adayı Dede Yıldırım 1800 oy almıştı.

HONAZ'DA CHP ÖNDE

Denizli'nin Honaz ilçesindeyse CHP adayı Yüksel Kepenek yarışı önde götürüyor. 80 sandıktan yaklaşık yarısı açılmış durumda. AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise az farkla ikinci sırada bulunuyor.

BESNİ'DE DSP ADAYI ALİ YILMAZ KAZANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz yarışı zaferle noktaladı.

Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ise sayımlar devam ediyor. Seçimlerde Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanmıştı.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.