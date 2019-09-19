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Son Dakika: Bilecik'te raydan çıkan klavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

Son dakika: Ankara-Bilecik yolunda klavuz tren raydan çıktı. Korkunç kazada, 2 makinist yaşamını yitirdi. Makinistlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

19.09.2019 09:04

Ankara'dan yola çıkan Yüksel Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

İlk belirlemelere göre, 2 makinist hayatını kaybetti. Ölen makinistlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yol ulaşıma kapandı. Bilecik ve Bozüyük arasında tren ulaşımı sağlanamıyor.

Ankara-Bilecik yolunu kullanacaklar için alternatif güzergahlar şöyle:

Ankara'dan gelen yolcular Bozüyük'te inip Bilecik'e gidecek ve oradan tekrar trene binecek.

İstanbul'dan giden yolcular ise Bilecik'e kadar trenle gelecek oradan trenle oradan Bozüyük'e otobüsle gidecek ve Bozüyük'te tekrar trene binerek Ankara'ya gidecek.

Olay yerinden görüntüler:

Son Dakika: Bilecik'te raydan çıkan klavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

Tren Kazası, Bozüyük, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(7)
GERCEK:kurumların başında o kurumda yetişmemiş şahıslar olursa ne yazıki böyle cinayetler oluyor bu bir kaza degil cinayet kurumlarımız tek tek cöküyor tsk demir yoları tarım maden sektöru turizim hepsi bitik
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ADINIZI YAZIN:allah rahmet eylesin . allah mekanınızı cennet eylesin
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DOKTOR BU NE:kağıt tren olur mu
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KARA:İleri düzeydeki ülkelerden çok çok çok gerideyiz maalasef. . . . . . .
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SİVASLI İBOCAN:Kurumda çalışanın kim olduğu o vardiyada belli olmaz mı. . ? Allah rahmet etsin. . .
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