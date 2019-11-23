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Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. Belediye başkanlarına, milletvekillerine, vatandaşlara söyledim. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor" dedi.

23.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Harmandalı elektrik üretim tesisi açılışında konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu son günlerde 'nin gündemine oturan "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili, "Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek istiyorlar. CHP örgütlerine ciddi kumpaslar var" dedi.

Kurultay süreçlerinde provokasyon yaşanabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Defalarca milletvekillerine, belediye başkanlarına, vatandaşlarıma, il başkanlarına söyledim, bakın önümüzde süreçler var mahallere sandıkları koyduk. Demokrasinin işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Ama bu sürecin olumsuz olması için ellerinden geleni yapacaklar. Sandalye atacak adam bulacaklar, yumruk atacak adam bulacaklar. Bu konularda çok dikkatli olun. Bu yapan CHP'li değildir, sarayın adamıdır" diye konuştu.

"ERDOĞAN'LA HER ORTAMDA TARTIŞMAYA HAZIRIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li Muharrem İnce'ye genel başkan olabilmesi için destek önerdiği iddiasıyla ilgili "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Erdoğan'a da onun yakınlarına da sesleniyorum: Sen cumhurbaşkanlığını ister ortaya koy, ister koyma, seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. Biz de yürek var, biz de alınteri var, biz de dürüst olmak var. Bu nitelikte olamayan insanlar bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz.

"İSTEDİĞİN TELEVİZYONA GELMEYEN NAMERTTİR"

Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim istediğim televizyona gelmezsin. Olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Nereye gidelim, A Haber'e gidelim, olur gideriz. ATV'ye gideriz. Gelemeyen namerttir.

"BEN SENİN BİLDİĞİN ADAMLARDAN DEĞİLİM"

Alacaksın devletin gücünü arkana, benim aleyhime, partimin aleyhine bir sürü laf edeceksin ben de sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Ben alnı temiz, yüreği temiz, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmayan biriyim. Benim çoluk çocuğum öyle gidip de dolar peşinde koşmaz. Benim çoluk çocuğum gidip de Amerikalarda büyük binalar satın almaz. Çünkü biz kul hakkı yemekten korkarız.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.

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