Kılıçdaroğlu: CHP'li Tüm Belediyelerde 2019 Yılı Asgari Ücreti 2 Bin 200 Lira Olacak

Bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da CHP'li belediyelerin olduğu her yerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

1 Ocak 2019'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Daha öncede 2016 yılında düşük rakam göstermişlerdi, bizim bütün belediyelerde dedik "asgari ücret bin 500 lira olacak" ve bin 500 lira olacak.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ

Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bu birinci öngörümüz. İkinci öngörümüz şu: Bize ait olmayan ama kazanacağımız belediyelerde hiçkimsenin işine son vermeyeceğiz, hiç kimsenin işiyle gücüyle uğraşmayacağız. Yani kul hakkı yemeyeceğiz. Çalıştığın sürece biz ve arkadaşlarımız yanınızda olacak.

BUNUN GARANTİSİ BENİM

Bu kürsüden ilan ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak ve yeni kazandığımız belediyelerde de bu böyle olacak. Bunun garantisi benim.

ORTA VADELİ PLAN NEDEN ZAMANINDA YAYINLANMADI?

Orta vadeli plan neden zamanında yayınlanmadı? Parlamentoya saygı gösteren bir yürütme organı kanun teklifi çıkmadan o konuda çaba harcamaz. 2019 bütçesi hangi koşullarda hazırlandı. Daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değil. 2 temel alana dikkat etmemiz lazım. Bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve krizin daha da derinleşmesi beklenmektedir. Ve sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. Toplumun hangi sorunlarına çözüm üretmektedir.

BU BÜTÇE ASGARİ ÜCRETLİNİN YARASINA MERHEM OLUYOR MU?

Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumunun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.

ESNAF AĞLIYOR

Çiftçilerin AK Parti hükümetinden alacağı 154 milyar lira.Çiftçiye destek vereceğiz diyorlar. Deponun yarısı sizden yarısı bizden diyorlar. Çiftçinin ne traktörü ne toprağı kaldı. Esnafa bir şey getiriyor mu bu bütçe kanunu? Hiçbir şey getirmiyor. Gidin sorun esnafa ağlayacaklar. Kaç esnaf dükkan kapattı bir sorun bakalım. Kirasını ödeyemeyen esnaf var. Kamyon satışlarındaki daralma yüzde 80. Borçlu vatandaşlara ne getiriyor bu bütçe? AK Parti hükümeti döneminde vatandaşın borcu 79 kat artmış vaziyette. Vatandaşın borcu 522 milyon lira. İnsan biraz vatandaşını düşünür. Vatandaşın derdi akşam eve nasıl ekmek götürürüm.

SON 10 AYDA VATANDAŞLARIN ÖDEDİĞİ FAİZ 55 MİLYAR LİRA

Sadece Ocak-Ekim arası icraya düşen vatandaş sayısı 1 milyon 56 kişi. Borçlu vatandaşların bir de bankalara ödedikleri faizler var. Saray hükümetinin vatandaşa yüklediği yükler de var. Son 10 ayda vatandaşların ödediği faiz 55 milyar lira. Bu faizi kim ödüyor, sırtı kalınlar mı zor geçinen vatandaş mı? Bu saray ve çevresinde dolaşanların tamamı tefecilere hizmet ediyor. Yapmayın harama ortak olmayın. Bu kadar faiz ödenir mi? hangi hükümet bu kadar faiz ödedi. Sanayicinin sorunu çözülüyor mu? En çok mali af çıkaran hükümet bu hükümet. Fransa'ya, Almanya'ya sorun bakalım, kaç yıl önce mali af ilan etmiş? İnsanlar önlerini göremiyor arkadaşlar. KOBİ'ler de aynı durumda.

BU BÜTÇE VATANDAŞIN SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİYOR MU?

Bu bütçe emeklilikte yaşa takılanlara çözüm getiriyor mu? Hayır. Hiçbir kişi kendi vatandaşını "türedi" diye tanımlamaz. Hele hele Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan hiç diyemez. Kimse hak talebinde bulunan vatandaşına "türedi" diyemez. Kışın ortasında elektriği doğal gazı kesilen aileler var. İstanbul'da 581 bin 201 konutunsuyu kesildi. Bunlara suyu da mı reva görmüyorsunuz? Bu bütçe bunlara bir çözüm getiriyor mu? Bu bütçe şehit ve gazi yakınları arasındaki ayrımcılığı giderecek mi? Şehidin gazinin ayrımı olur mu? Burada bile ayrımcılık yaptılar. 15 Temmuz şehidi de bizimdir diğer şehitler de bizimdir. Kampanya açıldı paralar toplandı, nerede bu para? Acaba o parayı da mı yürüttüler. Yürütme organının öyle bir özelliği var, bunu da yürütecek."

TELEFONLARIM DİNLENİYOR, DİNLEMEZLERSE NAMERTLER

Bir ülke düşünün yolsuzluk yapanlar devlet katında sürekli yükseliyor. Bir ülke düşünün kimse yaşananlara ses çıkaramıyor. Yargıya olan güven yüzde 30'lara düştü. Varlıklı olup da hapishanede kalan kimse kalmadı. Bir ülke düşünün milletvekilleri tutuklu belediye başkanları görevden alınıyor. Otoriteye bağlı olan belediye başkanları da zor aistifa ettiriliyor. Bir ülke düşünün herkesin telefonu dinleniyor ve bir otoriteye servis edilyor. Sizin de telefonlarınız dinleniyor. Benimki dinleniyor, eşimin çocuğumun hepsinin dinleniyor. Biz çekinmiyoruz, çünkü doğruları konuşuyoruz. Dinlemezlerse namertler.

KONUŞMAK İSTEYEN VARSA BEN HAZIRIM

Suriye'ye gireceğiz, Emevi Cami'nde namaz kılacağız dediler. Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu toprakları terk ettiler. Bizim tarihimizde bir ilktir. Ben ölürüm de çakılını dahi vermem. Kimse bana kahramanlık edebiyatı yapmasın. (Meclis sıralarından gelen tepkiler üzerine) Söylediğim her şey doğrudur. Bu yöneticilerden birisi parlamentonun önünde benimle konuşmak isterse ben hazırım.

SAKAT BİR BÜTÇEDİR

Sağlıklı bir demokrasi içerisinde bu bütçe hazırlanmamıştır. Bu nedenle sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır diyeceği bir bütçedir bu. Bu bütçeden 3 kesim yararlanıyor. Bir sarayın bütçesi, 'her türlü şatafat kabulümdür' diyor. Lale Döneminde bile bu kadar şatafat yoktu. Vatandaşa tasarruf edin diyor. Sen yapacaksın da örnek olacak. Vatandaş ay başını nasıl getireceğim diye düşünüyor. Hangi parayla tasarruf yapacak.

BU BÜTÇEYE OY VERMEK HARAMDIR

Bu bütçeye 'evet' derseniz, beyfendinin aylığını 59 bin liradan 74 bin liraya çıkaracaksınız. 'Ben geçinemiyorum' diyor. Hiçbir masrafın yok. Nedir bu lüks? Bunu vatandaşın sormasını istiyorum. Saray çevresi... Sarayın etrafını sarmış, yiyici çevre bu. Bunlara kamuoyunda 'beşli çete' denir. En büyük ihaleleri bunlar alır. Batarsa paralarını hazine ödeyecek. Bu bütçeye oy vermek haramdır.

ALMANYA'DA NE KONUŞTUĞUMU ANLATACAĞIM AMA BİR ŞARTLA

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de öldürülüyor. Ses kaydı var Sayın Yasin Aktay aynı gün açıklama yapıyor. Kuş uçsa haberimiz olacak diyor. Katiller aynı gün saat 21.00'de özel uçakla gidiyor. Kim izin veriyor. Şimdi onları bize teslim ediyor diyorlar, Suudi Arabistan teslim etmiyor. Sayın Erdoğan, Almanya'ya gittin, Viyana'ya gittin neler konuştun diyor. Hepsini anlatacağım ama bir şartla. Erdoğan bu katilleri hangi şartla serbest bıraktı anlatsın. MİT Başkanı ABD'ye gitti anlattı. Önce kendi parlamentosuna bilgi vermeli. Dünyanın bildiğini neden bizden saklıyorlar? Erdoğan haberim yok diyor ama birebir haberi var.

Papazı teslim ettiniz. 'Bu fakir bu görevde olduğu sürecepapazı vermem arkadaş' diyordu. Ne oldu, tıpış tıpış verdin papazı. Merkel... Vermem dedi gazeteciyi (Deniz Yücel) Bir gecede karar çıktı. Sömürge devletlerinde bile böyle olmaz. Buna nasıl izin veriyorsunuz?

SICAK PARA TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRÜYOR

13 maddeye uyarsanız ekonomik krizi atlatırız dedik. Ekonomik sosyal konseyi toplayın dedik, 10 yıldır toplanmıyor. Liyakat sistemini koruyun dedik. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına 'dikkat edin' dedik. 'Akılcı bir sıcak para yönetimine geçin' dedik. Sıcak para Türkiye'yi sömürüyor. Dolar esas alınarak yapılan ihaleleri Türk Lirası'na çevirin dedik. Kamu ihale yasasına uyun dedik. Vergi toplayan iradeyi koruyun dedik. Sayıştay'ın gerçek anlamda bağımsız olması gerekir. Bütçe disiplinini sağlayın dedik.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAMALI

Dış politika 180 derece değişmeli. Suriye ile görüşmeler yeniden başlamalı. Dış politika yeniden milli bir kimliğe kavuşmalı. Man Adası iddiası sapına kadar doğru. Tazminatı bir değil bin yapmazsanız namertsiniz.